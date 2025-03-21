A Milli Takım'da Mert Günok ve Yunus Akgün kadrodan çıkarıldı!

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UEFA Uluslar Ligi play-off turu ikinci maçında 23 Mart Pazar günü Macaristan ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda sakatlıkları bulunan Mert Günok ve Yunus Akgün kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, kamp boyunca çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Mert Günok ve Yunus Akgün'ün tedavilerinin, rövanş maçına yetişemeyeceği belirtildi.

Yunus Akgün ve Mert Günok'un kadrodan çıkarılmasına karar verildiği ifade edilirken, bugün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışan, İtalya'nın Palermo ekibinde forma giyen Rayyan Baniya'nın kadroya dahil edildiği duyuruldu.