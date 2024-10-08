×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

A Milli Takım'da Mert Günok ve İsmail Yüksek kadrodan çıkarıldı! Berke Özer sürprizi...

Güncelleme Tarihi:

#A Milli Takım#İsmail Yüksek#Mert Günok
A Milli Takımda Mert Günok ve İsmail Yüksek kadrodan çıkarıldı Berke Özer sürprizi...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2024 11:42

A Milli Takımımızda İsmail Yüksek ve Mert Günok, sakatlıkları sebebiyle kadrodan çıkarıldı.

Haberin Devamı

UEFA Uluslar Ligi’nde Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı karşılaşmalar için dün İstanbul’da kampa giren A Millî Takımımızda yapılan sağlık kontrollerinin ardından, İsmail Yüksek ve Mert Günok’un sakatlıklarının müsabakalar sürecinde tam olarak iyileşmeyeceği tespit edildi.

Aday kadrodan çıkarılan iki futbolcu, tedavilerine kulüplerinde devam edecek.

Bu gelişme üzerine, ikas Eyüpspor’dan kaleci Berke Özer, A Millî Takım aday kadrosuna davet edildi.

Milliler, 11 Ekim Cuma günü 21.45'te Karadağ ile Samsun'da karşı karşıya gelecek. Bizim Çocuklar 14 Ekim Pazartesi günü TSİ 21.45'te ise İzlanda'nın konuğu olacak. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#A Milli Takım#İsmail Yüksek#Mert Günok

BAKMADAN GEÇME!