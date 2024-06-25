A Milli Takım'da Mert Günok antrenmana katılmadı

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2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın Almanya'nın Hamburg kentinde Çekya ile karşılaşacak A Millî Takımımız, Hannover yakınlarındaki Barsinghausen kasabasında bulunan kamp merkezinde bugün resmî antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başlayıp daha sonra sırasıyla rondo, çeviklik ve taktik çalışmaları ile devam etti. Dizindeki ağrı nedeniyle tedavisi devam eden Mert Günok bugün yapılan idmana katılmazken, ayak bileğinde travma yaşayan Orkun Kökçü de bugün takımdan ayrı olarak bireysel antrenman yaptı.

Bu sabah A Millî Takımımızın kamp merkezine gelen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve 1. Başkan Vekili İbrahim Burkay, Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve Millî Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile birlikte antrenmanı saha kenarından izledi ve antrenman öncesinde oyuncularla selamlaştı.



A Millî Takımımız bugün saat 16.15'te (TSİ 17.15) havayolu ile Çekya karşılaşmasının oynanacağı Hamburg şehrine gidecek. Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella ve millî futbolcumuz İrfan Can Kahveci, saat 18.00'de (TSİ 19.00) karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Volksparkstadion'da bir basın toplantısı düzenleyecek. Bu yürüyüş öncesinde, A Millîler stadyumda kısa bir yürüyüş yapacak.