A Milli Takım'da Merih Demiral hem attı hem kurtardı

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EURO 2024’te son 16 turunda Avusturya karşısında elde ettiğimiz zaferde aslan payını Merih Demiral aldı. Maçın oyuncusu da seçilen tecrübeli futbolcu henüz karşılaşmanın 57. saniyesinde fileleri havalandırarak, A Milli Takımımız’ın Avrupa Futbol Şampiyonaları tarihindeki en erken golü attı. · 59’da bir kez daha fileleri havalandıran Merih, Thuram’dan (Hırvatistan; 1998 Dünya Kupası) sonra büyük turnuvalarda bir eleme maçında iki gol atan ilk savunma oyuncusu olurken, Nihat Kahveci’den sonra (Çekya; EURO 2008) Türkiye adına, Avrupa Şampiyonaları’nda 2 gol atan ilk isim oldu.

11 İKİLİ MÜCADELENİN 7’SİNİ KAZANDI

Asıl mevkisi stoper olan ve maça hücumda damga vuran Merih, savunmada da olağanüstü işlere imza attı. Ay yıldızlı oyuncumuz Avusturya karşısında 17 uzaklaştırma ile Türkiye formasıyla bir Avrupa Şampiyonası maçında en yüksek sayıya ulaşan oyuncu oldu. · MERİH Demiral ayrıca yüzde 90 pas isabetiyle oynadı, rakipleriyle girdiği 11 ikili mücadelenin 7’sini kazandı, 10 hava topunun 6’sından üstün ayrıldı, 3 pas arası yaptı ve 2 kez de sahipsiz top kazandı.