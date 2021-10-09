A Milli Takım'da Kerem Aktürkoğlu ve Taylan Antalyalı'dan Norveç maçı değerlendirmesi

Haberin Devamı

Kalan 3 maçı da kazanmak istediklerini belirten Kerem Aktürkoğlu, "Maça iyi başladık. Golü de erken bulduk. Hocamızın da söylediği, bizim de içimizde konuştuğumuz şeyi yaptık. Baskılı başlayıp golü bulduk. İlk yarı içeri 1-0 gidemedik, 1-1 oldu. İkinci yarı inançlıydık, maçı çevirip kazanacağımızı düşündük. İstediğimiz gibi olmadı. Önümüzde 3 maç daha var. Her şey bizim elimizde değil ama 3 maçı da kazanıp duruma bakacağız." dedi.

"ŞANSIMIZ AZ"

Şanslarının az olduğunu belirten Taylan Antalyalı, "Son maçlarımızı kazanıp yolumuza devam etmeye bakacağız. Şansımız az da olsa elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

"3'TE 3 YAPACAK KAPASİTEMİZ VAR"

Berat Özdemir ise "Biz çok iyi bir takımız. 3'te 3 yapacak kapasitemiz var. 3'te 3 yapıp arkamıza yaslanacağız. Hakan ve Ozan ağabeyi yıllardır televizyondan izliyorum. İlk kez birlikte oynadık, zamanla daha iyi olacağımı umuyorum." dedi.