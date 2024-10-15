A Milli Takım'da Kerem Aktürkoğlu ve İrfan Can Kahveci ilki yaşadı! Hakan Çalhanoğlu tarihe geçti

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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup dördüncü maçında deplasmanda rakibini 4-2 yenen A Milli Futbol Takımı, İzlanda'da tarihindeki ilk galibiyeti elde etti.

Daha önce rakibiyle deplasmanda oynadığı 7 maçın 6'sını kaybeden ve yalnızca tek beraberlik elde eden Türkiye, ilk galibiyetini 4-2'lik sonuçla elde etti ve İzlanda'daki kötü gidişe son verdi.

Türkiye'ye tarihi galibiyeti getiren goller İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

LİDERLİK SÜRDÜ

Ay-yıldızlı ekip, İzlanda'yı deplasmanda mağlup ederek liderliğini de sürdürdü.

Grupta oynadığı 4. maçta 3. galibiyetini elde eden ay-yıldızlı ekip, yenilmezliğini de devam ettirdi.

Puanını 10'a yükselten milli takım, 8 puanlı Galler'in önünde zirvedeki yerini korudu. İzlanda ise 4 puanla 3. sırada kaldı. Grupta son sıradaki Karadağ'ın ise puanı bulunmuyor.

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KENAN YILDIZ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Milli takımda, İzlanda karşılaşmasında gördüğü sarı kartla, grup maçlarındaki ikinci sarı kartını gördü ve cezalı duruma düştü.

Kenan, ay-yıldızlı ekibin Galler ile Kayseri'de 16 Kasım'da oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

7 MAÇTAN DAHA FAZLA GOL

İzlanda'yı 4-2 mağlup eden ve bu deplasmandaki sekizinci maçında ilk galibiyetini alan Türkiye, daha önceki yedi İzlanda ziyaretinin toplamında attığı gol sayısını geride bıraktı (3).

İZLANDA KALESİNE 29 ŞUT

Karadağ maçında 29 şut çeken A Milli Takım, Uluslar Ligi'nde daha yüksek sayıya ulaştığı tek karşılaşmayı Litvanya karşısında oynadı (37; Haziran 2022).

İRFAN CAN BİR İLKİ YAŞADI

A Milli Takım kariyerindeki dört golün ikisini ceza sahası dışından kaydeden İrfan Can Kahveci, Türkiye formasıyla ilk kez üst üste iki maçta gol sevinci yaşadı.

ÇALHANOĞLU 20 GOLE ULAŞTI

Türkiye formasıyla 20. golünü İzlanda'ya atan Kaptan Hakan Çalhanoğlu, A Milli Futbol Takımı tarihinde bu sayıya ulaşan altıncı oyuncu oldu.

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EN YÜKSEK GALİBİYET ORANI MONTELLA'DA

A Milli Takım tarihinde en az beş resmi maçta görev yapan teknik direktörler arasında en yüksek galibiyet yüzdesine sahip isim Vincenzo Montella oldu (%67; 8/12).

İZLANDA'YA EN ÇOK GOL ATAN OYUNCU

Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takım'ın İzlanda karşısındaki dördüncü golünü atarken İzlanda'ya en fazla gol atan oyuncu unvanının sahibi oldu.