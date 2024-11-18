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A Milli Takım'da Karadağ mesaisi sürüyor: Hakan Çalhanoğlu antrenmanda yer almadı!

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#Hakan Çalhanoğlu#Milli Takım#A Milli Takım
A Milli Takımda Karadağ mesaisi sürüyor: Hakan Çalhanoğlu antrenmanda yer almadı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2024 12:21

A Milli Futbol Takımımız UEFA Uluslar B Ligi'nin son maçında yarın Karadağ ile karşılaşacak. Ay yıldızlılarımız Vincenzo Montella yönetiminde çalışmalarını sürdürürken Galler maçında sakatlanan Hakan Çalhanoğlu antrenmanda yer almadı.

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A Milli Takım, Karadağ maçı hazırlıkları kapsamında Kayseri'de antrenman gerçekleştirdi.

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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6. ve son maçında yarın deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım, Kayseri'de antrenman gerçekleştirdi. Kadir Has Stadyumu'nda Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yapan milli oyuncular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı.

Antrenmanda; Karadağ maçının kadrosuna dahil edilen Cihan Çanak ve Gökhan Sazdağı da yer aldı. Öte yandan Galler maçında sakatlanan Hakan Çalhanoğlu antrenmanda yer almadı.


Ay-yıldızlılar, antrenmanın ardından Karadağ'a gitmek üzere kentten ayrılacak.

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#Hakan Çalhanoğlu#Milli Takım#A Milli Takım

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