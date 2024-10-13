A Milli Takım'da kale, defans, orta saha tamam; ya bir de santrfor olsa!.. Montella, 16 maçın 10’unda Barış’a görev verdi

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Son Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek final oynayan ve UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’ta liderliğini sürdüren A Milli Futbol Takımımız, tarihinin belki de en yetenekli jenerasyonunu yakalamış durumda. Son olarak önceki gün Karadağ’ı 1-0 mağlup eden kadroda yer alan 23 futbolcunun 9’u (Arda, Hakan, Orkun, Kerem, Ferdi, Kenan, Zeki, Bertuğ, Altay) Avrupa’nın en önemli liglerinden İngiltere, İspanya, İtalya, Portekiz’de, Merih de son dönemin yükselen yıldızı Suudi Arabistan liginde forma giyiyor.

MONTELLA KİMSEYİ BEĞENMİYOR MU?

Kalede , savunmada ve orta sahada son derece yetenekli ve dünya çapında futbolculara sahibiz. Ne var ki santrfor mevkisinde ciddi bir kriz yaşadığımız da gerçek. Karadağ maçı kadrosundaki iki orijinal santrfordan Bertuğ Yıldırım ikinci yarıda şans bulurken, Semih Kılıçsoy 90 dakikayı kulübeden seyretti. A Milli Takım’daki bu tabloyu görünce, “Kulüplerimizde durum ne? Montella’nın seçenekleri gerçekten bu kadar kısıtlı mı yoksa santrfor mu beğenmiyor?” sorusunun cevabını araştırdık. Sonuçta Türk futbolu adına endişe verici bir durumun yaşandığını gördük.

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UMUT DIŞINDA SÜREKLİ 11 OYNAYAN YOK

Süper Lig’de yer alan 19 takımın 13’ünde yerli santrfor bulunurken, 6’sında (Galatasaray, Hatayspor, Rizespor, Antalyaspor, Başakşehir, Eyüpspor) bu mevki tamamen yabancılara teslim edilmiş durumda. Olumsuzluk bununla da bitmiyor; Süper Lig ekiplerindeki 20 yerli santrforun çoğu kulüplerinde yedek, Konyasporlu Umut Nayir dışında sürekli 11 oynayan yok. 4’ü ise hiç forma şansı bulamadı. “Peki kaç gol atmışlar?” sorusunun cevabı ise vahim. 16 yerli santrforun tüm resmi maçlardaki toplam gol sayısı sadece 7.

16 MAÇIN 10’UNDA BARIŞ’A GÖREV VERDİ

A Milli Takım havuzunda yer alan yerli santrforların kendi kulüplerinde dahi doğru dürüst şans bulamamaları ve oynadıkları maçlarda da skor üretimine yeterli katkıyı yapamamaları teknik direktör Vincenzo Montella’yı sürpriz taktiklere ve isimlere yöneltti. İtalyan çalıştırıcı, ay yıldızlı ekibimizin başında olduğu 16 karşılaşmanın 10’unda, aslında bir kanat oyuncusu olan Barış Alper Yılmaz’ı, geri kalan 6 maçta ise Yusuf Yazıcı, Enes Ünal, Kenan Yıldız, Semih Kılıçsoy, Arda Güler ve Umut Nayir’i 1’er kez en uçta oynattı.

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SÜPER LiG TAKIMLARINDAKi YERLi SANTRFORLAR VE RESMi MAÇ KARNELERi

· Fenerbahçe Cenk Tosun (5 maç-0 gol)

· Beşiktaş Mustafa Hekimoğlu (9 maç-1 gol)

· Trabzon Enis Destan (8 maç-1 gol)-Umut Bozok (2 maç-1 gol)-Poyraz Yıldırım (3 maç-0 gol)

· Göztepe Kubilay Kanatsızkuş (4 maç-0 gol)

· Kasımpaşa Sarp Yavrucu-Ali Demirel

· Samsun Ercan Kara (3 maç-0 gol)-Berhan Deniz

· Alanya Serdar Dursun (7 maç-0 gol)

· Konya Umut Nayir (8 maç-1 gol)-Melih Bostan

· Sivas Bekir Turaç Böke (8 maç-0 gol)

· Kayseri Talha Sarıarslan (4 maç-0 gol)

· Gaziantep Halil Dervişoğlu (3 maç-0 gol)-İlker Karakaş (4 maç-0 gol)

· Bodrum Gökdeniz Bayrakdar (6 maç-0 gol)-Celal Dumanlı (6 maç-0 gol)

· Adana Demir Yusuf Barası (7 maç-3 gol)

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MONTELLA 16 MAÇTA HANGi FUTBOLCULARI SANTRFOR OYNATTI?

· Barış Alper Yılmaz: 10 maç

(Hırvatistan, Letonya, Galler, İtalya,

Gürcistan, Portekiz, Çekya, Hollanda,

Galler, İzlanda)

· Yusuf Yazıcı (Almanya)

· Enes Ünal (Macaristan)

· Kenan Yıldız (Avusturya)

· Semih Kılıçsoy (Polonya)

· Arda Güler (Avusturya)

· Umut Nayir (İzlanda)

· Bu tabloda Vincenzo Montella’nın ilk 11’de santrfor oynattığı futbolculara yer verildi, sonradan girenler yer almadı.