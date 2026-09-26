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A Milli Takım'da İtalya maçı öncesi Orkun Kökçü gelişmesi!

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#A Milli Futbol Takımı#Orkun Kökçü#İtalya
A Milli Takımda İtalya maçı öncesi Orkun Kökçü gelişmesi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2026 22:24

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında 28 Eylül Pazartesi günü İtalya ile Bursa'da karşılaşacak A Milli Takım, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

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TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Vincenzo Montella yönetiminde Türk Hava Yolları Antrenman Sahası'nda gerçekleştirilen idmanda, dün oynanan Türkiye - Fransa maçının ilk 11'inde başlayan oyuncular yer almadı.

Bu oyuncular salonda rejenerasyon çalışması yaptı. Sahada ise ısınmanın ardından pas, taktik ve bitiricilik çalışmaları yapıldı Son aşamada da yarı sahada taktik oyun oynandı.

Ayak parmağındaki ağrı nedeniyle kampın başından beri idmana çıkamayan Orkun Kökçü, bugün yapılan antrenmanda takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

A Millilerin bugünkü antrenmanını TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da tribünden takip etti.

A Millî Takım kafilesi, İtalya karşılaşması için yarın otobüsle Bursa'ya geçecek. Ay-Yıldızlılar, maçın oynanacağı Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda saat 17.00'de son çalışmasını yapacak. Bu idmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olacak.

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#A Milli Futbol Takımı#Orkun Kökçü#İtalya

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