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A Milli Takım'da İtalya maçı hazırlıkları sürüyor

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#Bizim Çocuklar#A Milli Takım#A Milliler
A Milli Takımda İtalya maçı hazırlıkları sürüyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2024 17:48

EURO 2024 öncesindeki ilk özel maçında 4 Haziran'da Bologna'da son Avrupa şampiyonu İtalya ile özel maçta karşılaşacak A Millî Takım, bu müsabakanın hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Teknik Direktör Vincenzo Montella nezaretinde yapılan çalışmaya aday kadroda yer alan tüm futbolcular katıldı.

Aktivasyon egzersizleriyle başlayan antrenmanda daha sonra ısınma ve pas çalışmasıyla devam etti.

Daha sonra iki gruba ayrılan futbolculardan bir bölümü rondo çalışması yaparken, diğerleri ise serbest vuruşlar üzerine çalıştı.

Son bölümde ise çift kaleli taktik oyun oynandı.

Ay-Yıldızlıların bugünkü antrenmanını TFF Millî Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da izledi.

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#Bizim Çocuklar#A Milli Takım#A Milliler

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