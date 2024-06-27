A Milli Takım'da ilklerin gecesi! Cenk Tosun ve Ferdi Kadıoğlu'ndan büyük başarı

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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu 3. ve son maçında A Milli Futbol Takımı, Volkspark Stadyumu Çekya ile karşı karşıya geldi.

Müsabakadan 2-1 galip ayrılan milliler puanını 6 yaptı ve grubu ikinci sırada tamamladı. Ay-yıldızlılar bu sonuçla Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 3. kez gruptan çıkması başarısı gösterdi.

Kırmızı-beyazlılar, 2000 ve 2008 yılından sonra bu başarıyı tekrarladı.

Öte yandan Avrupa Şampiyonası'nda Çekya ile oynadığı üç maçı da kazanan Türkiye, bu galibiyetlerin tamamını grup aşamalarının son karşılaşmasında aldı.

HAKAN ÇALHANOĞLU, MİLLİ TAKIMDA 19. GOLÜNÜ ATTI

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Çekya maçında attığı golle A Milli Futbol Takımı'ndaki 19. golünü kaydetti.

Mücadelenin 51. dakikasında sahneye çıkan Hakan, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu. Hakan Çalhanoğlu böylece milli takımda 89. maçında 19. golünü attı. Maça 11'de başlayan Hakan 86. dakika yerini Orkun Kökçü'ye bıraktı.

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FERDİ KADIOĞLU EN YÜKSEK SAYIYI TEKRARLADI

Son 16 biletini aldığımız Çekya maçında beş şut pası veren Ferdi Kadıoğlu, Türkiye formasıyla bir Avrupa Şampiyonası karşılaşmasındaki en yüksek sayıyı tekrarladı.

CENK TOSUN BİR İLKİ BAŞARDI

Çekya karşısında galibiyet golünü atan tecrübeli forvet Cenk Tosun, A Milli Takım tarihinde Avrupa Şampiyonası'nda gol sevinci yaşayan en yaşlı oyuncu oldu (33 yaş 19 gün).