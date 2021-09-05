A Milli Takım'da Hollanda maçı öncesi Ozan Tufan sevinci

İngiltere'nin uyguladığı coronairüs tedbirleri nedeniyle Türkiye'nin Karadağ ile İstanbul'da oynadığı mücadelede yer alamayan Ozan Tufan, oturum izinleriyle ilgili işleri nedeniyle Cebelitarık ile deplasmanda oynanan karşılaşmada da forma giyememişti.

Aday kadroda yer alan Ozan Tufan, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 7 Eylül Salı günü Hollanda ile deplasmanda yapılacak karşılaşma öncesi Amsterdam'da kampa dahil oldu.

Milli Takım aday kadrosu Ozan Tufan'ın gelmesiyle tamamlandı.