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GeriFutbol A Milli Takım'da hazırlıklar sürüyor! Dorukhan Toköz ve Rıdvan Yılmaz da katıldı
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 21.05.2021 - 22:22 | Son Güncelleme:

A Milli Takım'da hazırlıklar sürüyor! Dorukhan Toköz ve Rıdvan Yılmaz da katıldı

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A Milli Takım'da hazırlıklar sürüyor! Dorukhan Toköz ve Rıdvan Yılmaz da katıldı

EURO 2020’de A Grubu’nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı, şampiyona öncesi hazırlıklarına devam ette.

Ay Yıldızlılar, kamptaki üçüncü çalışmasını Regnum Carya Golf & Spa Resort’un sahasında gerçekleştirdi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 18.30’da başlayan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.

İdmanda İrfan Can Kahveci fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalışırken, kampa dün gece katılan Dorukhan Toköz ve Rıdvan Yılmaz da antrenmanda yer aldı.

A Milliler, yarın aynı saatte yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.

Ayrıca Dorukhan Toköz ve Rıdvan Yılmaz’ın da doğum günleri kesilen pastayla kutlandı

A Milli Takımda hazırlıklar sürüyor Dorukhan Toköz ve Rıdvan Yılmaz da katıldı

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