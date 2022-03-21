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A Milli Takım'da Hamit Altıntop'tan Portekiz sözleri! 'En zor kura ancak...'

#Hamit Altıntop#A Milli Takım#Portekiz
A Milli Takımda Hamit Altıntoptan Portekiz sözleri En zor kura ancak...

Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off'unda Portekiz'le oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulundu.

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TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TRT Spor'a konuştu ve Portekiz'le oynanacak kritik maç öncesi umut dolu açıklamalar yaptı.

Altıntop'un açıklamaları şöyle;

Yeni hocamızla bir hava yakaladık, bunu sürdürmek istiyoruz. Sadece sonuç olarak da değerlendirmeyeceğiz. Her şeyimizi ortaya koyarak bir final oynamak istiyoruz. Bu finali ülkemizde, Konya'da oynamak istiyoruz

Oyuncularımızla iletişimimizi arttırdık. Oyun planı üzerine konuştuk. Rakip takımı analiz ettik. Bugünden itibaren daha çok takım havasını yakalayarak ve dinlenerek geçireceğiz. Amacımız belli turu geçmek istiyoruz. Buna inanıyoruz. Çok iyi hazırlandık, en iyi şekilde tedbirimizi aldık.

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Yusuf Yazıcı, inanılmaz bir şampiyonluktan sonra farklı nedenlerden dolayı oynama fırsatı çok bulamadı. Kötü oynadı da diyemezsiniz. Takım değiştirerek cesaret gerektiren bir şey yaptı. Çok şükür, yeni takımında skora katkı yapıyor. Bu bizim için de önemli.

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"EN ZOR KURA PORTEKİZ'Dİ"

Şu an hiçbir problem gözükmüyor. Perşembeye en iyi şekilde hazırlanacağız. Güzel bir kura oldu. En zor kura diyebiliriz. Ama böyle tek maçlarda neler olabileceğini biliyoruz. Kesinlikle favori Portekiz.

Ben oynarken, 2012'de kazanmıştık, o bir dostluk maçıydı ama kazanmıştık. Bunu tekrar edebiliriz diye düşünüyorum.

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#Hamit Altıntop#A Milli Takım#Portekiz

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