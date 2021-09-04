A Milli Takım'da Halil Dervişoğlu'ndan Cebelitarık maçı sonrası 'gol' yorumu! 'Önemli'

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Cebelitarık'ı 3-0 mağlup eden A Milli Takım'da ilk golü atan Halil Dervişoğlu, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

ERKEN GOL ÖNEMLİ

Mücadeleyi değerlendiren Halil, "Rakibin arkaya çekileceğini biliyorduk. Ya rakibin arkasına ya da arasına koşular, paslar pozisyon yaratmak istiyorduk. Hakan Ağabey ile yaptık ve gol bulduk. Bu tip rakiplere karşı erken gol önemli. Allah'a şükür ikinci yarı golü bulduk ve 3-0 kazandık" dedi.

LİDER KALACAĞIZ İNŞALLAH

Milli oyuncu sözlerini, "Zor bir rakip Hollanda. Takım olarak bundan sonra full konsantre olacağız. Ben ve Orkun, o ülkede büyüdük. Onlara karşı oynamak daha güzel bir şey. O maçı da kazanıp grupta lider kalacağız inşallah" ifadeleriyle tamamladı.