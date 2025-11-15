A Milli Takım'da Hakan Çalhanoğlu'ndan çifte rekor: Adım adım zirveye!

Haberin Devamı

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu beşinci maçında A Milli Takım, Bursa'da Bulgaristan'ı konuk etti.

MAÇA BÜYÜK İLGİ

Mücadeleye ay-yıldızlı taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Mücadelenin başlamasından saatler önce stada gelen taraftarlar, tribünleri tamamen doldurdu.

ŞEHİTLER İÇİN SAYGI DURUŞU





Müsabaka öncesinde Azerbaycan-Gürcistan sınırında kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 asker için saygı duruşunda bulunuldu.

Milli futbolcular da ısınmada sahaya "Aziz Milletimizin Başı Sağ Olsun" yazılı pankartla çıktı.

HAKAN ATTI, DEVREYE ÖNDE GİDİLDİ





Maçın 15. dakikasında ceza yayı önünde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu'nun şutunda, rakip oyuncu barajda topa elle müdahale edince hakem, direkt penaltı noktasını gösterdi.

Bu kararın ardından beyaz noktanın başına geçen Hakan, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi.

Mücadelenin ilk devresinde başka gol sesi çıkmayınca Bizim Çocuklar, devre 1-0 üstün girdi.

İKİ EFSANEYİ YAKALADI





A Milli Takım’da Bulgaristan ağlarını havalandırarak 22. golünü kaydeden Hakan Çalhanoğlu, milli takım tarihinin en golcü isimleri listesinde 3. sıradaki Tuncay Şanlı’yı yakalamayı başardı.

31 yaşındaki yıldız, Bulgaristan maçıyla birlikte A Milli forma altında 102. kez sahaya çıktı ve böylece ay-yıldızlıları en fazla temsil eden oyuncular sıralamasında 3. basamakta yer alan Bülent Korkmaz’ı da yakaladı.

SON 3 MAÇTA 6 GOL

Bulgaristan'da oynanan müsabakada 3 golle yıldızlaşan Hakan Çalhanoğlu, Gürcistan ile evimizde oynadığımız maçta da 2 gol atmıştı. Üst üste 3 milli maçta da gol atan tecrübeli oyuncu, böylelikle son 3 maçta 6 gole ulaştı.

