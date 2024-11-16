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A Milli Takım'da Hakan Çalhanoğlu'ndan büyük başarı

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#A Milli Takım#Hakan Çalhanoğlu#Futbol
A Milli Takımda Hakan Çalhanoğlundan büyük başarı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2024 21:47

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup beşinci karşılaşmasında Galler'i konuk eden Türkiye'de 95. maçına çıkan Kaptan Hakan Çalhanoğlu, A Milli Futbol Takımı formasını en çok giyen 6. futbolcu konumuna yükseldi.

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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup beşinci karşılaşmasında Galler'i konuk eden A Milli Futbol Takımı'nda 95. maçına çıkan Hakan Çalhanoğlu, Tugay Kerimoğlu'nu geride bıraktı.

A Milli Takım'da 94 maça çıkan Tugay Kerimoğlu'nu geçerek A Milli Takım'daki 95. maçına çıkan Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takımımızın formasını en çok giyen 6. futbolcu konumuna yükseldi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye - Galler karşılaşmasında 95'inci A Millî maçına çıkan kaptanımız Hakan Çalhanoğlu, Tugay Kerimoğlu'nu geride bırakarak A Millî Takımımızın formasını en çok giyen 6. futbolcu konumuna yükseldi." ifadeleri kullanıldı.

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#A Milli Takım#Hakan Çalhanoğlu#Futbol

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