A Milli Takım'da Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral gelişmesi!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2026 17:40

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off turu finalinde deplasmanda oynayacağı Kosova maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde yağmur yağışı altındaki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Düz koşuyla başlayan antrenman ısınma hareketleriyle devam etti. Milliler daha sonra topla çalışmalar yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Kosova müsabakasının taktiği üzerinde duruldu.

Antrenmanda Zeki Çelik takımla çalışırken, Hakan Çalhanoğlu ile Merih Demiral ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Antrenmanı TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da takip etti.

Ay-yıldızlılar yarın yapacağı antrenmanla Kosova karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

