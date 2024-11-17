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A Milli Takım'da Hakan Çalhanoğlu idmana çıkmadı

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#A Milli Takım#Uluslar Ligi#Hakan Çalhanoğlu
A Milli Takımda Hakan Çalhanoğlu idmana çıkmadı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2024 23:53

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup son maçında Karadağ'a konuk olacak A Milli Futbol Takımı, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

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Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Kayseri'de kampına devam eden milliler, Kayserispor Recep Mamur Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde çalıştı.

Galler karşısında dün akşam ilk 11'de sahaya çıkan futbolcular salonda yenileme çalışması gerçekleştirirken, diğer futbolcular sahada çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda top kapma ve son vuruş çalışması yapıldı. İdmanın son bölümünde ise 7'ye 7 maç yapıldı. Kasık bölgesinden yaşadığı sakatlık sebebiyle tedavisine başlanan kaptan Hakan Çalhanoğlu, antrenmanda yer almadı.

Çalışmayı TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da takip etti.

A Milli Futbol Takımı, yarın saat 11.15'te Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda ilk 15 dakikası basına açık olarak çalışacak.

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Milli takım, antrenmanın ardından THY'ye ait özel uçakla saat 16.00'da Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya gidecek.

Teknik direktör Vincenzo Montella ve kaptan Hakan Çalhanoğlu, yarın TSİ 19.30'da Podgorica Şehir Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek.

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#A Milli Takım#Uluslar Ligi#Hakan Çalhanoğlu

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