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A Milli Takım'da Galler mesaisi sürdü

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#A Milli Futbol Takımı#Galler#Uluslar Ligi
A Milli Takımda Galler mesaisi sürdü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2024 22:20

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ile Kayseri'de oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı.

Kuvvet ve çabukluk çalışmalarıyla devam eden antrenmanda taktik varyasyonlar üzerinde duruldu. İdman, turnuva şeklinde düzenlenen maçlarla tamamlandı.

Sol arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Ahmed Kutucu, antrenmana katılmadı. Yüksek ateş nedeniyle 2 gündür idmanlarda yer almayan Emirhan Topçu, takımla çalıştı. Hakan Çalhanoğlu ise takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.

Ay-yıldızlıların antrenmanını TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Ceyhun Kazancı ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz tribünden takip etti.

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Milliler, yarın saat 16.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla Galler müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

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#A Milli Futbol Takımı#Galler#Uluslar Ligi

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