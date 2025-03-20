A Milli Takım'da galibiyetin kahramanları maç sonu itiraf etti: 'Çalıştığımız gibi oldu!'

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A Milli Takım'da Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Aktürkoğlu ve İrfan Can Kahveci, 3-1'lik Macaristan galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Milli futbolcularımızın açıklamaları;

"MONTELLA, BİZDEN NE BEKLEDİĞİNİ ANLATIYOR"

İlk golün sahibi Orkun Kökçü maç sonunda, "İlk kez Türkiye'de gol attığım için mutluyum. İnşallah devamı gelir ve Macaristan'da bu işi bitirip A Ligi'ne yükseliriz. Çok fiziksel bir maçtı, çok fauller oldu. Biz de fiziksel anlamda iyi iş çıkardık. Zor bir maçtı. Avantajla Macaristan'a gideceğiz. Çalıştığımız gibi oldu bu maç Çok mutluyuz. Bizden neyi beklediğini anlatıyor Montella, biz de en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bu maç iyi oldu. İnşallah devamı da gelir. Gelecek maçlarda da bu şekilde devam etmek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

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"BU TAKIM İLKLERİ BAŞARMAYA DEVAM EDİYOR"

Skoru belirleyen golü kaydeden İrfan Can Kahveci ise, "Çok mutluyum. 2007'den beri yenemediğimiz bir rakibi yendik. Bu takım, ilkleri başarmaya devam ediyor. Ülkemi sevindirdiğim için mutluyum. Bu ülkenin güzel günlere ihtiyacı var. Bu takım aslında birinci olarak çıkmayı hak etmişti. Bir şanssızlık oldu. Daha biten bir şey yok. Şimdi ikinci maça bakacağız.

Benim golümde çok iyi işler oldu. Çok da iyi ayağıma oturdu. Mutluyum, çok sevindirici.

Ben her zaman kendimi hazır tutmaya çalışıyorum. Kulüpte ve milli takımda verilen süreleri iyi değerlendirmeye çalışıyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Antrenmanlarda da iyi çalışıyorum. Hocamız da antrenmanda güvenini bana iletti. Belki de en çok çalıştığım sezon olabilir. Süre bulduğumda elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Tabii ki hocalarımızın kararı. Oynadığımda elimden geleni yapmaya çalışıyorum." şeklinde konuştu.

"EN BÜYÜK HEDEFİM KALICI OLUP TARİH YAZMAK"

A Milli Takım formasıyla ilk çıktığı resmi maçında 2 asist yaparak damga vuran Oğuz Aydın, galibiyetin ardıdan "Mutluyuz. 2007'den beri Macaristan'ı yenememiştik. Bu jenerasyon bunu başardı. İki asistim için mutluyum. Daha bir şey bitmedi. Daha ikinci maç var. İnşallah orada fişi çekeceğiz. Çok güzel bir gruba sahibiz. Orada turu geçeceğimize inanıyorum. Hayallerim var ama bunun için konuşmak için erken. En büyük hedefim milli takımda kalıcı olup tarih yazmak." sözlerini sarf etti.

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"BÜYÜK RAKİPLERE KARŞI MÜCADELE EDEBİLECEĞİMİZİ KANITLADIK"

Kerem Aktürkoğlu ise, "Bugün farklı bir rolde, hocamla kampa geldikten sonra konuştuk, böyle oynatmak istediğini söyledi. Ben de takıma yardımcı olacaksam pozisyonun fark etmeyeceğini söyledim. Kaleye yakın oynamak benim için güzel. Önemli olan bugünkü galibiyetti. Çok güzel bir atmosfer vardı. İstanbul'da oynamanın özlemini yaşıyorduk. Taraftarımıza teşekkür ederiz. Daha işimiz bitmedi. Bunun bilincindeyiz. A Ligi'ne çıkmak istiyoruz. Ülkemiz her şeyin en iyisini hak ediyor. İnşallah ikinci maçta da bunu tamamlarız. Daha iyi oynadığımız maçlar büyük rakiplere karşı oluyor. Biz oralarda da kendimizi gösterebiliriz. Daha büyük rakiplere karşı mücadele edebileceğimizi gösterdik. O yüzden hedefimiz A Ligi. Umarım ülkemizi bu gururu yaşatırız." dedi.