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A Milli Takım'da futbolculardan Lüksemburg maçı yorumu

#A Milli Takım#Stefan Kuntz#Uluslar Ligi
A Milli Takımda futbolculardan Lüksemburg maçı yorumu

UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg'u 2-0 mağlup eden A Milli Takım'da futbolcular Hakan Çalhanoğlu, Uğurcan Çakır ve Çağlar Söyüncü açıklamalar yaptı.

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Lüksemburg'u 2-0 mağlup ederek Uluslar Ligi'nde 3'te 3 devam eden Milli Takım'da oyuncular karşılaşmayı değerlendirdi.

Kaliteli bir takım olduklarını söyleyen Hakan Çalhanoğlu, "2015'te 15 numaralı formayla golümü atmıştım. Atmosfer çok iyiydi. Seyircimizin de desteğiyle ilk yarı çok iyi başladık. Tabii yorgunluk vardı. İkinci yarı bunu gördük. Önemli olan maçı 2-0 kazanmaktı. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Takım arkadaşlarım benim için çok değerli. Hocaya da yardımcı olmaya çalışıyorum bu konuda. Orta sahamız çok iyi oyuncularla dolu. Dorukhan, Salih gibi. Dorukhan çok iyi bir performans gösterdi." dedi.

Bir an önce B Ligi'ne yükselmek istediklerini kaydeden Uğurcan Çakır, "İyi bir mücadele oldu. Takım halinde çok iyi mücadele ettik. Bir an önce B Ligi'ne yükselmek istiyoruz. Burayı hak etmediğimizi biliyoruz ama kendimiz buraya geldik." diye konuştu.

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Çağlar Söyüncü ise "Burada oynamak sene sonunda çok zor oluyor. Yoğun bir tempodan çıkıyoruz. Ama ülkemiz için en iyisini yapmak istiyoruz. Maalesef biz düşürdük C Ligi'ne tekrar biz çıkaracağız. Terimizin son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Galibiyetler geldikçe neşemiz yerine geliyor. Ülkemize layık olmaya çalışıyoruz. Yorgunluklar oluyor ama bu bunu bahane etmiyoruz. Galibiyetlere devam ederek en iyi şekilde devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

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#A Milli Takım#Stefan Kuntz#Uluslar Ligi

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