A Milli Takım'da futbolcular maçı değerlendirdi: "Enes'in golünü biraz çalmış oldum"

Haberin Devamı

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi A Milli Takım 4-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmanın ardından Merih Demiral, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun, Ferdi Kadıoğlu, Doğukan Sinik ve Hakan Çalhanoğlu, değerlendirmelerde bulundu.

Attığı golü anlatan Merih Demiral, "Taraftarlarımıza çok teşekkürler bizi çok iyi desteklediler. Böyle maçlar zor oluyor, biraz geç açıldık. Orada da Enes'in golünü biraz çalmış oldum. Seviyorum böyle oynamayı Atalanta'da böyle" dedi.

İlk golden sonra rahatladıklarını belirten Halil Dervişoğlu, "Rakibin geri çekileceğini tahmin etmiştik o yüzden ilk yarı biraz zor geçti. Böyle maçlarda önemli olan ilk gol oluyor. Golden sonra rahatladık." diye konuştu.

Herkesin takıma katkıda bulunmak istediğini kaydeden Serdar Dursun, "Böyle maçlar kolay olmuyor, kilidi açman lazım. Ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum her maçta. Herkes bu takımda ilk 11 oynamak istiyor ve takıma katkıda bulunmak istiyor. İnşallah hepimiz katkıda bulunuruz ve A Milli Takımı yukarı çıkartırız." şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

İlk maçına çıkan Ferdi Kadıoğlu, "Birbirimize biraz daha alışmamız lazım, bugün beni ilk maçımdı. Zamanla saha içinde çok daha iyi anlaşabiliyor hale geleceğimizden eminim." dedi.

İyi oynadığını düşündüğü söyleyen Doğukan Sinik, "Bugün kazanmak istiyorduk ve bunun için sahaya çıktık. Hocamızın süre verdiği süre içinde iyi şeyler yaptığımı düşünüyorum. Benim adıma iyi geçti. İnşallah devamı gelir." açıklamasını yaptı.

Hakan Çalhanoğlu ise "Yerimiz burası değil ve kanıtlamak için elimizden geleni yapacağız. Bizi yürekten destekleyen taraftarımıza teşekkürler." diye konuştu.