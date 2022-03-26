A Milli Takım'da futbolcular 'endişeliyiz' dedi, Kuntz kararından dönmedi!

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Stefan Kuntz’un bu tercihinin ay yıldızlı ekipteki bazı oyuncular tarafından da riskli bulunup kendisine aktarıldığı, ancak Alman teknik adamın kararından dönmediği öğrenildi.

Takımdaki birçok tecrübeli oyuncunun maç öncesi Kuntz’u, “3’lü savunmayla başarılı olabilir miyiz, endişeliyiz” diyerek uyardığı, hatta bir futbolcunun, “Ben bu sistemde başarılı olamam” diye açık açık konuştuğu belirtildi.

Kuntz’un eleştirildiği bir başka konu da 3’lü defans düzenine geçilmesi sonrası Berkan Kutlu’nun solda oynatılması. Berkan, bu sezon solda hiç oynamamıştı.