Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

A Milli Takım'da futbolcular 'endişeliyiz' dedi, Kuntz kararından dönmedi!

#Milli Takım#Kuntz#Portekiz
A Milli Takımda futbolcular endişeliyiz dedi, Kuntz kararından dönmedi
Ali Naci Küçük

A Milli Takım’ın Portekiz’e 3-1 yenildiği maç sonrası teknik direktör Stefan Kuntz’a yöneltilen eleştirilerin başında, 3’lü savunma ile sahaya çıkmamız geliyordu.

Haberin Devamı

Stefan Kuntz’un bu tercihinin ay yıldızlı ekipteki bazı oyuncular tarafından da riskli bulunup kendisine aktarıldığı, ancak Alman teknik adamın kararından dönmediği öğrenildi.

Takımdaki birçok tecrübeli oyuncunun maç öncesi Kuntz’u, “3’lü savunmayla başarılı olabilir miyiz, endişeliyiz” diyerek uyardığı, hatta bir futbolcunun, “Ben bu sistemde başarılı olamam” diye açık açık konuştuğu belirtildi.

Kuntz’un eleştirildiği bir başka konu da 3’lü defans düzenine geçilmesi sonrası Berkan Kutlu’nun solda oynatılması. Berkan, bu sezon solda hiç oynamamıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Takım#Kuntz#Portekiz

BAKMADAN GEÇME!

Bir haber seyretti, hayatı değişti... Mostar Meleği kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı

Bir haber seyretti, hayatı değişti... 'Mostar Meleği' kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı!

#Sally Becker
4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Savaşın görünmez kahramanları... Ukraynada internet nasıl kesilmiyor

'Savaşın görünmez kahramanları'... Ukrayna'da internet nasıl kesilmiyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Bir haber seyretti, hayatı değişti... Mostar Meleği kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı

Bir haber seyretti, hayatı değişti... 'Mostar Meleği' kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı!

#Sally Becker
4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Savaşın görünmez kahramanları... Ukraynada internet nasıl kesilmiyor

'Savaşın görünmez kahramanları'... Ukrayna'da internet nasıl kesilmiyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı