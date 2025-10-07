A Milli Takım'da flaş Barış Alper Yılmaz ve Berke Özer gelişmesi: TFF açıkladı!

Haberin Devamı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 11 Ekim'de deplasmanda Bulgaristan ve 14 Ekim'de Kocaeli'de Gürcistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idman, fitness salonundaki hazırlık çalışmalarıyla başladı.

Daha sonra sahaya gelen oyuncular, gruplar halinde ısınma hareketleri yaptıktan sonra ikiye ayrıldı. Birinci gruptaki oyuncular taktiksel varyasyonlar, ikinci bölümdekiler ise son vuruşlar üzerine çalıştı. Son bölümde ise taktik oyun oynandı ve kazanan takım yeleksiz ekip oldu.

BARIŞ ALPER VE BERKE ÖZER İÇİN AÇIKLAMA

Kampa bugün dahil olan Barış Alper Yılmaz ve dünkü antrenmana hafif sakatlığı nedeniyle katılmayan Berke Özer, idmanda yer aldı. Merih Demiral, ısınmanın ardından takımdan ayrı çalışırken Uğurcan Çakır ise idmana katılmadı.

Ay-yıldızlıların çalışmasını TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, başkan vekili Mecnun Otyakmaz, yönetici Muhammet Akçay ve genel sekreter Abdullah Ayaz da izledi.

Milliler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

FERDİ KADIOĞLU'NUN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI





Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun doğum günü unutulmadı.

Antrenmandan önce 26 yaşına giren Ferdi için öğle yemeğinin ardından pasta kesilirken milli oyuncuya pastasının ilk dilimini TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve milli futbolcu Mert Müldür birlikte ikram etti.

Ferdi, daha sonra takım arkadaşları, teknik heyet ve personelin tebriklerini kabul etti.