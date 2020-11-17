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Haber Giriş: 17.11.2020 - 08:25 | Son Güncelleme:

A Milli Takım'da fırtınalar estiren Kenan Karaman Galatasaray'a...

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A Milli Takım'da fırtınalar estiren Kenan Karaman Galatasaray'a...
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Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi... Başakşehir ve Galatasaray 26 yaşındaki gurbetçiye talip oldu. Milli futbolcu ise önceliği sarı-kırmızılı takıma verdi

Galatasaray'da son dakika... Bundesliga'dan düşen Fortuna Düsseldorf'un sözleşmesini uzatma teklifini geri çeviren Kenan Karaman'la Başakşehir ve Galatasaray kulüpleri ilgileniyor. Alman ekibinin yeni mukavele teklifini geri çeviren Kenan'ın transferde önceliği Galatasaray'a verdiği bildirildi. Sarıkırmızılılar, sezon başında yıldız oyuncuyla ilgilense de 2 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini FFP yüzünden ödeyememişti.

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OCAK'TA DÜSSELDORF'UN KAPISINI ÇALACAKLAR

Ocak ayında tekrar Fortuna Düsseldorf'un kapısını çalmaya hazırlanan Galatasaray, anlaşma sağlamazsa 26 yaşındaki oyuncu için haziran ayını bekleyecek. Emre Kılınç, Omar Elabdellaoui, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Fatih Öztürk ve Arda Turan'ı bonservis ödemeden kadrosuna katan sarı-kırmızılılar sezon sonunda aynı taktiği Kenan'da uygulayacak.

SON ÜÇ MAÇTA BOŞU YOK

Kenan Karaman A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı son üç maçta Rusya'ya hem deplasmanda hem de İstanbul'da gol atarken, Sırbistan karşılaşmasında asist yaptı. Kenan'ın Düsseldorf'ta da bu sezon iki golü var. (Sabah)

 

A Milli Takımda fırtınalar estiren Kenan Karaman Galatasaraya...

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