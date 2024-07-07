A Milli Takım'da Ferdi Kadıoğlu damgası! Birçok alanda zirvede...

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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 mağlup oldu ve turnuvadan elendi.

Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta ilk yarıyı 1-0 önde kapatan ay-yıldızlı ekip, ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollerle mağlup oldu ve yarı final şansını kaçırdı.

SAMET AKAYDIN İLK GOLÜNÜ ATTI

A Milli Futbol Takımı'nı, Hollanda karşısında 1-0'lık üstünlüğe taşıyan golü savunma oyuncusu Samet Akaydın attı.

Samet, mücadelenin 35. dakikasında yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Samet, A Milli Takım formasıyla çıktığı 10. maçta ilk kez gol sevinci yaşadı.

ARDA GÜLER BİR İLKE İMZA ATTI

A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda ile karşılaştığı mücadelenin 35. dakikasında Samet Akaydin'e asist yapan Arda Güler, turnuvadaki ikinci asistine ulaştı.

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Bu asistle birlikte Arda Güler, Avrupa Şampiyonaları tarihinde tek bir turnuvada birden çok asist yapan 4 genç futbolcudan biri oldu.

FERDİ KADIOĞLU DAMGASI

A Milli Futbol Takımı'nın yıldız sol beki Ferdi Kadıoğlu, Avrupa Şampiyonası'na performansıyla damga vurdu.

Turnuvanın en formda isimlerinden olan Ferdi Kadıoğlu, performansıyla göz doldurdu.

Ferdi Kadıoğlu, A Milli Takım formasıyla EURO 2024'te en fazla ikili mücadele kazanan (35), top kapan (12), sahipsiz top kazanan (25) ve şut pası veren (12) oyuncu oldu.

TÜRKİYE 2. YARI FİNAL ŞANSINI KAÇIRDI

A Milli Futbol Takımı, 6. kez mücadele ettiği Avrupa Şampiyonası'nda 2. kez yarı finalde mücadele etme şansını kullanamadı.

Ay-yıldızlı ekip, EURO 2008'de büyük bir başarıya imza atarak, yarı finale kadar yükseldi. Almanya'ya 3-2 yenilen Türkiye, Avrupa şampiyonaları tarihindeki en iyi derecesine imza atmıştı.