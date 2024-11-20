A Milli Takım'da Emirhan Topçu golde hata yaptı, 2. yarıda oyundan alındı

Haberin Devamı

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup altıncı ve son maçında A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile deplasmanda karşılaştı.

A Milli Futbol Takımı'nda Karadağ karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Emirhan Topçu, ilk kez ilk 11'de yer aldı.

Emirhan, Türkiye'nin, Galler ile oynadığı mücadelenin son dakikasında Zeki Çelik'in yerine oyuna dahil olarak ilk kez A Milli Takım formasını giymişti.

Müsabakanın 29. dakikasında Emirhan Topçu'nun sektirdiği topu önünde bulan Krstovic, Karadağ'ın ilk golünü kaydetti.

Maçın ilk yarısını 2-1 geride kapatan A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella, Emirhan Topçu'nun yerine Samet Akaydin'i oyuna dahil etti.

İtalyan teknik adam, ikinci golde rakibini engelleyemeyen ve etkisiz gözüken Eren Elmalı'nın yerine ise Mert Müldür'ü dahil etti.