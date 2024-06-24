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A Milli Takım'da Çekya maçı öncesi keyifler yerinde

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#Euro2024#A Milli Takım#Çekya
A Milli Takımda Çekya maçı öncesi keyifler yerinde
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2024 22:33

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda (Euro 2024) Çekya ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Teknik direktör Vincenzo Montella’nın yönetimindeki antrenman, ilk olarak tüm grup halinde yapılan fitness salonunda yapılan mobilizasyon ve kuvvet çalışmaları ile başladı. Daha sonra sahaya gelen oyuncular, neşeli anlara sahne olan ısınma bölümünün ardından taktik çalışmalar yaptı. Bugün kampa katılan kaleci Muhammed Şengezer de idmanda yer aldı. Bir süredir sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci ile dün bireysel antrenman yapan Arda Güler, bugünkü idmanın tamamında takımla çalıştı. Ayak bileğinde travma oluşan Orkun Kökçü ve dizinde ağrısı olan Mert Günok tedavilerine devam edilmesi sebebiyle çalışmada yer almadı.

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#Euro2024#A Milli Takım#Çekya

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