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A Milli Takım'da Çekya maçı hazırlıkları başladı! İrfan Can ve Arda Güler...

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#EURO 2024#A Milli Takım#Arda Güler
A Milli Takımda Çekya maçı hazırlıkları başladı İrfan Can ve Arda Güler...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2024 19:33

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu son maçında 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, mücadelenin hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

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Almanya'nın Hannover şehrine bağlı Barsinghausen kasabasındaki kamp merkezinde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleşen idmanda dünkü Portekiz müsabakasına 11'de başlayan futbolcular salonda yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular koşu ve ısınma ile başladıkları ilk 15 dakikası basına açık olan antrenmana, top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti.

Sakatlığı sebebiyle bir süredir forma giyemeyen İrfan Can Kahveci de idmanın ilk bölümünde takımla birlikte yer aldı. Arda Güler günü düz koşuyla geçirirken, dizinde ağrısını bulunan tecrübeli file bekçisi Mert Günok'un tedavisine ise devam edildi.

Öte yandan antrenmanı TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da saha kenarından izledi.

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#EURO 2024#A Milli Takım#Arda Güler

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