A Milli Takım'da Can Uzun fırtınası: Dünya Kupası öncesi unutulmaz gol!

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti.

MONTELLA'DAN 9 DEĞİŞİKLİK

Kadıköy'de oynanan mücadelede kalede Altay Bayındır'a şans veren Montella, savunma dörtlüsünü ise Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü ve Eren Elmalı'dan kurdu.

Orta sahada Salih Özcan, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Can Uzun ve Oğuz Aydın'a forma veren İtalyan teknik adam, Deniz Gül'ü ise tek forvet olarak sahaya sürdü.

Vincenzo Montella, son oynanan Kosova mücadelesinde ilk 11'de sahaya sürdüğü Ozan Kabak ve Orkun Kökçü'yü bu maçta da ilk 11'de oynattı.

CAN UZUN İLK KEZ İLK 11

Kariyerini Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta sürdüren Can Uzun, ay-yıldızlı formayla ilk kez bir maça ilk 11'de başladı. Genç yetenek, kendisi adına özel olan bu geceyi 1 gol - 1 asistle süsledi.

CAN UZUN'DAN ŞIK BİTİRİŞ

Karşılaşmanın 16. dakikasında Eren Elmalı’nın pasında topla buluşan Can Uzun, ceza yayı üzeri sol çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta kaleci Dimitrievski’nin müdahalesi yeterli olmadı ve direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti.

Bu golle Can Uzun, A Milli Takım formasıyla ilk gol sevincini de tatmış oldu.

BİR DE ASİST

İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Milli Takım'da Can Uzun, 53. dakikada Deniz Gül'ün attığı golün asistini yaptı.

53. dakikada sol taraftan gelişen ay-yıldızlıların atağında Can Uzun’un yaptığı ortada altıpasın sağ tarafından Deniz Gül, kafa vuruşunda meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara gönderdi.

Müsabakaya 11’de başlayan Can Uzun’un yerine 63. dakikada Aral Şimşir girdi.