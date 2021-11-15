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A Milli Takım'da Çağlar Söyüncü temkinli: "Dünya Kupası'na direkt gitme şansımız var ama..."

#Çağlar Söyüncü#A Milli Takım#Karadağ
A Milli Takımda Çağlar Söyüncü temkinli: Dünya Kupasına direkt gitme şansımız var ama...

Karadağ maçı öncesi açıklamalarda bulunan Çağlar Söyüncü, "Uzun bir süredir milli takım olarak Dünya Kupası’na gidemiyoruz. Bunun bilincindeyiz. Yarın direkt gitme şansımız da var ama bunun için maçımızı kazanmamız gerekiyor" dedi.

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Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, yarın Karadağ ile oynayacakları maçın öneminin tüm takım olarak farkında olduklarını söyledi.

Çağlar, Türkiye'nin uzun yıllardır Dünya Kupası'na gidemediğini aktararak, "Bunun bilincindeyiz. Direk gitme şansımız var ama önce iyi mücadele edip üç puanı almak gerekiyor. Bugün son antrenmanımızı yapıp, maçı bekleyeceğiz. Çok önemli bir maça çıkacağız. Kendi aramızda konuşmamız hep bu yönde oluyor. Futbolcular ve ülke olarak Dünya Kupası'nı hak ediyoruz. Uzun yıllardır Dünya Kupası'na gidemiyoruz ama bu sefer çok inandık. Elemelerde basit hatalar yapmış olabiliriz. Yarın sürpriz yaşamadan üç puanı alıp, diğer sonuçlara bakıp, yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Çağlar, "Milli takım olarak en büyük avantajımızı ne olarak görüyorsun?" sorusuna, "En büyük avantajımız, son zamanlarda iyi bir takım olmamız. En büyüğünden en küçüğüne kadar iyi bir takım olmamız. Bunu sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Tabii eksiklerimiz var. Hocamız bizlerle her zaman konuşuyor, bizimle özel ilgileniyor. Biz de bunları konuşup, sahada yapmamaya çalışıyoruz. Yarına avantajımız, artık daha iyi bir takım olmamız diyebilirim." yanıtını verdi.

Milli futbolcu, Hollanda-Norveç maçından önce kendi maçlarına odaklandıklarının altını çizerek, "Tabii ki o maçı da konuşuyoruz ama önce önümüzde önemli bir maçımız var. Norveç sürpriz yapar mı? Yapmaz mı? Bu ikinci konu. İlk önce takım olarak konuştuğumuz, yarınki maçımız. Nasıl üç puan alırız bunu konuşuyoruz. Diğer sonuçlar da olumlu gelirse güzel olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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#Çağlar Söyüncü#A Milli Takım#Karadağ

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