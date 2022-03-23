A Milli Takım'da Burak Yılmaz'dan Ronaldo'ya övgü ve Dünya Kupası açıklaması!

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2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda Portekiz ile kozlarını paylaşacak olan A Milli Takım'da Burak Yılmaz, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yaptı.

İşte Burak Yılmaz'ın sözleri;

Portekiz'de dünyanın en önemli oyuncusu ve ona yakın oyuncular var. Saygımız büyük ama buraya elenmiş diye düşünerek gelmedik. Bizim de hayallerimiz var ve Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz.

HER ŞEYİN OLABİLECEĞİ BİR MAÇ

Tek maç, eleme maçı. Her an her şeyin olabileceği bir maç. İnşallah yarın günümüzde oluruz ve kazanan taraf biz oluruz.

EN İYİ FUTBOLCU

Cristiano Ronaldo, benim için gelmiş geçmiş en iyi futbolcu

FUTBOL GÜNLÜK GELİŞEN BİR DURUM

Çok formda oyuncularımız olduğunu düşünüyorum. Biz, Avrupa Şampiyonası'na da çok iyi durumda gittik. Futbol, günlük gelişen bir durum. Arkadaşlarımızın gerçekten çok istediğini görüyorum. Her şeyimizle maça hazır olduğumuzu düşünüyorum

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