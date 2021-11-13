Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Tarihi gün Seyahat süresi 6 dakikaya iniyor...Tarihi gün! Seyahat süresi 6 dakikaya iniyor...#1915 Çanakkale Köprüsü
Fatih Terim çılgına döndü Sahaya indi ve tesislere gönderdi...Fatih Terim çılgına döndü! Sahaya indi ve tesislere gönderdi... #Galatasaray
Natalie Woodun tam 40 yıldır çözülemeyen ölümü... O gece o yatta neler yaşandıNatalie Wood'un tam 40 yıldır çözülemeyen ölümü... O gece o yatta neler yaşandı?#Natalie Wood
Canlı: Milliler üst üste goller buldu Skor...Canlı: Milliler üst üste goller buldu! Skor...#Milli Maç
Türkkana küfür tepkisi ‘Olgunlukla karşılayanlara millet sandıkta cevap verecek’Türkkan'a küfür tepkisi! ‘Olgunlukla karşılayanlara millet sandıkta cevap verecek’#Cumhurbaşkanı Erdoğan
A Milli Takımda Burak Yılmaz kariyerinde ilki başardı 8 yıl sonra yine...A Milli Takım'da Burak Yılmaz kariyerinde ilki başardı! 8 yıl sonra yine...#Burak Yılmaz
Bakan Koca ikinci doz oranı düşük illeri sıraladı... Sadece karar vermek yeterBakan Koca ikinci doz oranı düşük illeri sıraladı... 'Sadece karar vermek yeter'#Koronavirüs
Son vidayı sıktı Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kanal İstanbul mesajıSon vidayı sıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kanal İstanbul' mesajı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Oto galeride dehşet Çok sayıda can kaybı var varOto galeride dehşet! Çok sayıda can kaybı var var#Çatışma
Bakan Koca haritayı paylaştı İşte il il son durumBakan Koca haritayı paylaştı! İşte il il son durum#Koronavirüs
Bahçeliden Başak Cengiz paylaşımı: Hepimizin tüylerini diken diken etmiştirBahçeli'den Başak Cengiz paylaşımı: Hepimizin tüylerini diken diken etmiştir#Devlet Bahçeli
Radikal karar Dünya bu yasağı konuşuyor... Aşı olmayanlar alınmayacakRadikal karar! Dünya bu yasağı konuşuyor... Aşı olmayanlar alınmayacak#Rusya
BAYKAR Genel Müdürü Bayraktar Hurriyet.com.trye açıkladı: Tarihi bir gelişmeBAYKAR Genel Müdürü Bayraktar Hurriyet.com.tr'ye açıkladı: Tarihi bir gelişme#Savunma Sanayi
Dünyayı en çok kirleten milyarderler hangileri Listede Elon Musk ve Bill Gates de var...Dünyayı en çok kirleten milyarderler hangileri? Listede Elon Musk ve Bill Gates de var...#İklim Krizi
Ünlü oyuncunun son hali: Yıllar onu da vurduÜnlü oyuncunun son hali: Yıllar onu da vurdu#Tom Cruise
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

A Milli Takım'da Burak Yılmaz kariyerinde ilki başardı! 8 yıl sonra yine...

#Burak Yılmaz #Kerem Aktürkoğlu#A Milli Takım
A Milli Takımda Burak Yılmaz kariyerinde ilki başardı 8 yıl sonra yine...

A Milli Futbol Takımı kaptanı Burak Yılmaz, Cebelitarık karşısında kariyerinde bir ilki gerçekleştirdi. Mücadeledeki ilk golü kaydeden Kerem Aktürkoğlu da millilerin tarihine geçti.

Haberin Devamı

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Cebelitarık'la karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda kaptan Burak Yılmaz, elemelerdeki başarılı performansını sürdürdü.

İlk yarısı 3-0 sona eren mücadelede 3 asist yapan 36 yaşındaki futbolcu, millilerin hücumdaki en önemli isimlerinden oldu.

Tecrübeli forvet, kariyerinde ilk kez bir maçta 3 asist yaparken, A Milli Takım'da 8 yıl sonra bir ilki başardı.

Burak Yılmaz, Gökhan Töre'nin 2013 yılı Eylül ayında Andorra'ya karşı 3 asist yapmasının ardından Dünya Kupası elemelerinde bir maçta üç asist yapan ilk Türk oyuncu oldu.

800. GOL KEREM'DEN

Cebelitarık karşısında millileri öne geçiren golü kaydeden Kerem Aktürkoğlu da tarihe geçti.

23 yaşındaki hücum oyuncusu, A Milli Takım tarihinin 800. golünü kaydetmiş oldu.

İşte Kerem Aktürkoğlu'nun golü;

Haberle ilgili daha fazlası:
#Burak Yılmaz#Kerem Aktürkoğlu#A Milli Takım

BAKMADAN GEÇME!

Demet Özdemirden iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

Demet Özdemir'den iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

#Serap Paköz
Hülya Avşar Telefonumdan silmedim demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu

Hülya Avşar 'Telefonumdan silmedim' demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu

#Magazin Tarihi
Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı

Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı!

#Koronavirüs