A Milli Takım'da Burak Yılmaz kariyerinde ilki başardı! 8 yıl sonra yine...

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2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Cebelitarık'la karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda kaptan Burak Yılmaz, elemelerdeki başarılı performansını sürdürdü.

İlk yarısı 3-0 sona eren mücadelede 3 asist yapan 36 yaşındaki futbolcu, millilerin hücumdaki en önemli isimlerinden oldu.

Tecrübeli forvet, kariyerinde ilk kez bir maçta 3 asist yaparken, A Milli Takım'da 8 yıl sonra bir ilki başardı.

Burak Yılmaz, Gökhan Töre'nin 2013 yılı Eylül ayında Andorra'ya karşı 3 asist yapmasının ardından Dünya Kupası elemelerinde bir maçta üç asist yapan ilk Türk oyuncu oldu.

800. GOL KEREM'DEN

Cebelitarık karşısında millileri öne geçiren golü kaydeden Kerem Aktürkoğlu da tarihe geçti.

23 yaşındaki hücum oyuncusu, A Milli Takım tarihinin 800. golünü kaydetmiş oldu.

İşte Kerem Aktürkoğlu'nun golü;