A Milli Takım'da Bulgaristan maçı mesaisi!

TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Türk Hava Yolları Antrenman Sahası'nda teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Rondo ve taktik çalışmaların ardından son bölümde de duran toplar üzerinde duruldu. Emirhan Topçu, ağrısı sebebiyle antrenmana katılmadı.

Ay-yıldızlılar, yarın saat 12.00'de Bulgaristan maçı öncesindeki son çalışmasını yapacak. Bu antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olacak.

A Milli Takım kafilesi, saat 15.45'e kara yoluyla Bursa'ya hareket edecek; saat 18.00'de Türkiye - Bulgaristan karşılaşmasının oynanacağı Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda kısa bir yürüyüş yapacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolculardan İsmail Yüksek saat 18.15'te statta basın toplantısı düzenleyecek.

