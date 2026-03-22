A Milli Takım'da Barış Alper ve Uğurcan Çakır gelişmesi!

#A Milli Futbol Takımı#Bizimçocuklar#Dünya Kupası Elemeleri
A Milli Takımda Barış Alper ve Uğurcan Çakır gelişmesi
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2026 19:15

A Milli Futbol Takımı, 26 Mart'ta Romanya ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen ve basına açık olan antrenman, Türk Hava Yolları Antrenman Sahası’nda yapıldı.

İdman öncesinde milliler, basın mensuplarıyla bayramlaştı.

Bugünkü antrenmanda, dünkü çalışmada yer alan futbolcuların yanı sıra Beşiktaş’tan Orkun Kökçü ve Borussia Dortmund’dan Salih Özcan ile Ümit Milli Takım aday kadrosunda bulunan Hamza Güreler, Yasin Özcan, Yiğit Efe Demir, Barış Kalaycı, Baran Gezek ve Eyüp Aydın’ın katılımıyla toplam 24 oyuncuyla gerçekleştirildi.

Dün yapılan antrenmanda ağrıları nedeniyle tedavi uygulanan Barış Alper Yılmaz ve Uğurcan Çakır da bugünkü idmanda yer aldı.

Ayrıca ay-yıldızlıların antrenmanını TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da takip etti.

#A Milli Futbol Takımı#Bizimçocuklar#Dünya Kupası Elemeleri

BAKMADAN GEÇME!