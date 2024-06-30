×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriEuro 2024 Haberleri

A Milli Takım'da Avusturya maçı hazırlıkları

Güncelleme Tarihi:

#A Milli Takım#Euro 2024#Avusturya
A Milli Takımda Avusturya maçı hazırlıkları
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2024 00:36

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu’nda Avusturya ile Almanya’nın Leipzig kentinde karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın hazırlıkları sürdü.

Haberin Devamı

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu’nda 2 Temmuz Salı günü Avusturya ile Almanya’nın Leipzig kentinde karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, müsabakaya dönük hazırlıklarını merkez kamp yerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk bölümü fitness salonunda mobilizasyon ve kuvvet çalışmalarıyla başladı. Daha sonra sahaya gelen oyuncular, burada top kapma, taktik ve son vuruş çalışmaları yaptı. Son bölümde ise çift kale taktik oyun oynandı. Antrenmana adalesinde zorlanma sebebiyle tedavisi devam eden Samet Akaydın dışında kadroda bulunan tüm futbolcular katıldı. Öte yandan A Milli Futbol Takımı’nın antrenmanı TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da takip etti.Ay-yıldızlılar, yarın merkez kamp yerinde basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla Avusturya maçının hazırlıklarına devam edecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#A Milli Takım#Euro 2024#Avusturya

BAKMADAN GEÇME!