A Milli TakÄ±m'da Avusturya hazÄ±rlÄ±klarÄ± baÅŸladÄ±

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Barsinghausen'deki kamp merkezinde teknik direktÃ¶r Vincenzo Montella yÃ¶netiminde yapÄ±lan antrenmanÄ±n ilk 15 dakikasÄ±, basÄ±na aÃ§Ä±k gerÃ§ekleÅŸtirildi.

Ay-yÄ±ldÄ±zlÄ± ekipte kaptan Hakan Ã‡alhanoÄŸlu ve kaleci Mert GÃ¼nok tedbir amaÃ§lÄ±, Samet Akaydin ise adalesindeki zorlanma nedeniyle antrenmanda yer almadÄ±. Hakan ve Samet, idmanÄ± saha kenarÄ±ndan takip etti.

Ä°dmanÄ±n basÄ±na aÃ§Ä±k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde oyuncular; Ä±sÄ±nma, koÅŸu, pas ve ÅŸut Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi. AntrenmanÄ±n basÄ±na kapalÄ± bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde ise Avusturya karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ±n taktik Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi belirtildi.

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu BaÅŸkan Vekili Mustafa ErÃ¶ÄŸÃ¼t ve Milli TakÄ±mlardan Sorumlu YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi Hamit AltÄ±ntop da idmanÄ± izledi.

Ay-yÄ±ldÄ±zlÄ± ekip, yarÄ±n gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi antrenmanla Avusturya karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼recek.

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