A Milli Takım'da Arizona gerçekleri!

A Milli futbol Takımı’nın, 2026 FIFA Dünya Kupası maçları öncesi hazırlık kampını ABD’de çölü ve sıcaklığıyla ünlü Arizona Eyaleti’nde yapacak olması tartışma konusu oldu. Hazırlık kampının neden orada olduğu sorusu yoğun biçimde konuşulmaya başladı. Elbette bunun geçerli sebepleri var:

1-) PLAY-OFF’TAN GELENLERİN SEÇME ŞANSI YOK

FIFA, turnuvada mücadele edecek ülkelerin nerelerde kamp yapacağını önceden belirliyor. Şampiyonaya direkt katılma hakkını elde eden ülkeler seçim konusunda daha şanslı. Onlar istediği bölgeyi seçebiliyor. Ancak biz turnuvaya playoff etabı sonrası katıldığımız için seçme şansımız kalmadı.

2-) FIFA, ‘İHTİYAÇLARINIZ NELER?’ DİYE SORUYOR

FIFA, Dünya Kupası’na katılacak tüm ülkelere hazırlık kampları için şu soruları soruyor: “İhtiyaçlarınız neler? Ona göre kamp ve idman sahasını belirleyeceğim. Otelde kaç yatak, kaç fitness ve kaç dinlenme salonu olsun? Otel ve idman sahasının arası kaç dakika uzaklıkta olsun?”

3-) PARAYLA İSTEDİĞİN YERDE KALABİLİRSİN AMA...

FIFA, milli takımların, belirlenen yerlerin dışında kamp yapmalarına da izin veriyor. Ancak bunun için bazı şartlar var... FIFA, “Farklı bir yerde kalmak isterseniz ihtiyaçlarınızı ve masraflarınızı karşılayamayız, olumsuz bir şey olduğu takdirde de sorumluluk kabul etmeyiz” diyor

3 GRUP MAÇI İÇİN 9 BİN KM YOL VE 10 SAATLİK UÇAK YOLCULUĞU

2026 Dünya Kupası’nın, tam 9.9 milyon kilometrekare büyüklüğündeki ABD’de düzenlenecek olması ve bunun getirdiği zorluklar katılımcı bütün milli takımları epey yoracak. A Milli Takımımız grupta oynayacağı 3 maçta yaklaşık 9 bin kilometre yol yapacak ve oyuncular toplamda 10 saati bulan uçak yolculuklarına maruz kalacak. Ay yıldızlı ekibimiz, D Grubu’ndaki maçlarını 14 Haziran’da Kanada’nın Vancouver kentinde Avustralya ile, 20 Haziran’da San Fransisco’da Paraguay ile, 26 Haziran’da Los Angeles’ta ABD ile oynayacak.

BÖLGEDE 4 BİN TÜRK YAŞIYOR

A Milli Takım’ın Arizona Athletics Grounds’daki kampı 8 Haziran’da başlayacak ve bu durum bölgede yaşayan 4 bin Türk vatandaşını şimdiden heyecanlandırmış durumda. Tesisin üç sahası ay yıldızlılar tarafından kullanılacak. Arizona’daki konaklama süresince kamp tesisi kapılarını halka yalnızca bir kez 8 Haziran akşamı saat 17.30 ile 21.30 arasında açacak. Arizona Athletics Grounds, ilk kez Dünya Kupası antrenman kampı olarak kullanılacak. Etkinliğin bölgeye 3 milyon dolarlık ekonomik katkı sağlaması bekleniyor.

35-40 DERECE SICAKLIKTA ANTRENMAN YAPACAKLAR

Arizona'nın Mesa şehrindeki Arizona Athletics Grounds’da kamp yapacak olan A Milli Takım için en zorlu şartlardan biri yüksek hava sıcaklıkları olacak. Bölgede 8 Haziran’dan itibaren hava sıcaklıkları 35-40 derece arasında seyredecek. Bu sebeple ay yıldızlı ekibimiz antrenmanları akşam saatlerinde yapacak. İdmanlar yine halka kapalı olarak gerçekleştirilecek.