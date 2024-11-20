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A Milli Takım'da Arda Güler'i görenler şaşkına döndü! UEFA'ya büyük tepki...

Güncelleme Tarihi:

#A Milli Takım#Karadağ#Uluslar Ligi
A Milli Takımda Arda Güleri görenler şaşkına döndü UEFAya büyük tepki...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2024 00:56

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup altıncı ve son maçında Karadağ'a adeta çamur deryasında oynanan maçta 3-1 mağlup olan A Milli Takım'da Arda Güler'in son hali dikkat çekti.

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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup altıncı ve son maçında A Milli Takımı, Karadağ'a 3-1 mağlup olarak A Ligi'ne direkt yükselme şansını kaçırdı. 

Karadağ'da oynanan maçta sık sık sinirler gerilirken etkisini maç boyunca sürdüren yağmur nedeniyle zemin adeta bataklığa döndü.

Top sürmenin, pas yapmanın çok zor olduğu zeminde büyük güçlük yaşayan A Milli Takım'da futbolcuların çaresizliği kameralara yansıdı.

3 golle kaybedilen mücadelede 90 dakikada forma giyen oyuncularından Arda Güler'in son hali olay oldu. 

Baştan aşağı çamur içinde kalan Arda Güler'in bu fotoğrafı, sosyal medyada paylaşılırken zemin nedeniyle UEFA'ya tepkiler yükseldi.

A Milli Takımda Arda Güleri görenler şaşkına döndü UEFAya büyük tepki...

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#A Milli Takım#Karadağ#Uluslar Ligi

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