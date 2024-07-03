A Milli Takım'da Arda Güler yine tarihe geçti! Ronaldo ve Rooney'den sonra ilk kez...

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Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek EURO 2024'te çeyrek finale yükselen A Milli Takımımız'da ikinci golün asistini yapan Arda Güler, bir kez daha Avrupa Şampiyonları tarihine geçti.

GÜRCİSTAN MAÇINDA RONALDO'NUN REKORUNU KIRMIŞTI

Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler, Gürcistan maçında attığı harika golle Ronaldo'nun rekorunu geçerek Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında gol atan en genç futbolcu olmuştu.

ROONEY VE RONALDO'NUN ARDINDAN İLK KEZ...

Gol katkısı olarak Portekiz ve Çekya maçlarını boş geçen 19 yaşındaki Arda, Avusturya maçında Merih'in attığı ikinci golde korneri kullanıp hanesine asist yazdırdı ve yeni bir rekora imza attı.

Arda Güler, 20 yaşına girmeden önce bir Avrupa Şampiyonası'nda hem gol atan (1 gol vs Gürcistan) hem de asist yapan (1 asist vs Avusturya) üçüncü oyuncu oldu.

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Arda Güler (EURO 2024)

Wayne Rooney (EURO 2004)

Cristiano Ronaldo (EURO 2004)