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A Milli Takım'da Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu rüzgarı!

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#A Milli Futbol Takımı#Kerem Aktürkoğlu#Arda Güler
A Milli Takımda Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu rüzgarı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2025 00:51

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesi ile düzenlenen hazırlık maçında ABD'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden A Milli Takımımızda Kerem Aktürkoğlu ve Arda Güler, fırtınası devam etti.

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Önümüzdeki Eylül ayında başlayacak 2026 Dünya Kupası Eleme Grubu maçlarına hazırlanan A Milli Takımımız, hazırlık maçı kapsamında ABD ile karşı karşıya geldi. 

Amerika'da oynanan müsabakayı Ay-yıldızlar 2-1 kazanırken, Kerem Aktürkoğlu ve Arda Güler milli forma ile gösterdikleri başarılı performansı devam ettirdi. 

MAÇ GOLE BAŞLADI

Karşılaşmanın 2. dakikasında Tillman’ın pasında topla buluşan McGlynn’ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve Milli Takımımız 1-0 geriye düştü. 

PERDEYİ BİZİM İÇİN ARDA GÜLER AÇTI

Bu golden sonra ön alanda etkinliğini arttıran Ay-yıldızlılarda, perdeyi Arda Güler açtı. Mücadelenin 24. dakikasında ceza sahası içinde Johnny Cardoso’nun hatalı pasında araya giren Arda Güler’e çarpan top filelerle buluştu ve skora denge geldi. 

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SADECE 2 DAKİKA SONRA

Bu golden sadece 2 dakika sonra Milli Takımımız 2-1 öne geçti. Müsabakanın 27. dakikasında ceza sahası sağ çaprazdan Oğuz Aydın’ın şutunda savunmadan dönen topu arka direkte Kerem Aktürkoğlu ağlara gönderdi. Maçta başka gol sesi yükselmeyince ise karşılaşma 2-1'lik skorla tamamlandı. 

KEREM İLE ARDA EL ELE

Kerem Aktürkoğlu, Milli Takım formasıyla son 8 maçta 6 kez gol sevinci yaşadı. Real Madrid'de top koşturan Arda Güler ise son 5 maçta 3 gole imza attı.

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#A Milli Futbol Takımı#Kerem Aktürkoğlu#Arda Güler

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