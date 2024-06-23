A Milli Takım'da Arda Güler kafaları karıştırdı! Sakat mı, yorgun mu?

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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gürcistan önünde kazanan kadroda 4 değişiklik yaparken en çok merak edilen konu Arda Güler’in durumu oldu. İtalyan çalıştırıcı karşılaşmadan bir gün önce düzenlenen basın toplantısında ”Arda Güler yorgun, ilk 11’de olmayabilir” dedi. Maç öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada ise “Son 2 gündür koruduk Arda’yı, belirli bir yorgunluğu vardı. Onunla ve doktorla konuştuk. Riske girmek istemedik” ifadelerini kullandı.

YUNUS’UN YERİNE GİRDİ

Ancak Montella, Portekiz karşısısında skor 3-0’a geldikten sonra 70. dakikada Arda Güler’i Yunus Akgün’ün yerine sahaya sürdü. 50 yaşındaki teknik adam bu tercihini ise 90 dakikanın ardından yaptığı “Arda Güler konusunda üzgünüm. Arda yorgundu ve sakatlık riski vardı. Oyuna alırken de düşündüm. Sonra değiştirmeye karar verdik. Çünkü iyi oyuncular sahada olmalıdır. 3-0’dayken bir gol atarız düşüncesiyle aldım” açıklamasıyla savundu. Ancak İtalyan teknik adamın önce oynatmama kararı verip sonra uzatma dahil 25 dakika şans vermesi kafalardaki soru işaretlerini gidermedi.

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BU TAKIMA iNANMAKTAN VAZGEÇMEYiN

A Milli yıldız Arda Güler, Portekiz maçı sonrasında sosyal medya hesabından teknik direktör Vincenzo Montella’nın kendisini alnından öptüğü fotoğrafı paylaştı. Dün 11’de olmaması çok tartışılan Arda yaptığı paylaşımda, “Bu takıma inanmaktan ve bizi desteklemekten vazgeçmeyin çünkü biz son dakikaya kadar ülkemiz için savaşmayı bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

ARDA-RONALDO KAPIŞMASI KURSAĞIMIZDA KALDI

Tüm Türkiye’de olduğu gibi İspanya’da hatta dünyada futbolseverler Arda Güler ile Cristiano Ronaldo’nun karşı karşıya geleceği Türkiye-Portekiz maçını heyecanla bekliyordu. İspanyolların ünlü spor gazetesi Marca dün “Arda Güler, Cristiano Ronaldo’ya meydan okuyor” manşetiyle çıktı. 39 yaşındaki Ronaldo gençlere taş çıkarıp asistini yaparken 90 dakika sahada kaldı. 19 yaşındaki Arda ise uzatma dahil son 25 dakika sahne aldı.