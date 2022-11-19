A Milli Takım'da Arda Güler: "Her çocuğun hayalidir milli formayı giymek"

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A Milli Takım'da Cenk Tosun, Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu, Çekya maçının ardından açıklamalar yaptı.

Gaziantep'in kendisinde ayrı bir yeri olduğunu ve duygusal anlar yaşadığını ifade eden Cenk Tosun, "Benim Gaziantep'te çok güzel senelerim geçti. Beni Cenk yapan Gaziantep'tir. Ayrı bir bağım var. Çok güzel duygusal anlar yaşadım. Hocayla aşağı yukarı 1 senedir birlikteyiz, iyi işler yapıyoruz. Son 2 maç iyi geçti, kazandık. EURO 2024 elemeleri öncesi son 2 hazırlık maçıydı. 3-4 ay milli maç yok. Kulüplerimizde güzel oynayıp elemelerde iyi sonuçlar almak istiyoruz." dedi.

"HER ÇOCUĞUN HAYALİDİR"

Hem Diyarbakır'da hem de Gaziantep'te büyük ilgi gördüğünü ve özgüvenini artırdığını belirten Arda Güler, "Bugün benim için özel bir gün. Her çocuğun hayalidir milli formayı giymek. Hem Diyarbakır'da hem Gaziantep'te çok büyük sevgi ve destek gördüm. Beni çok mutlu ediyor ve özgüvenimi artırıyor. Herkese çok teşekkür ederim." diye konuştu.

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"ELEMELER BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Hakan Çalhanoğlu ise "Gaziantep camiasına teşekkürler. Bizi yalnız bırakmadılar. Atmosfer çok güzeldi. İstekli ve arzuluyduk. Elemeler bizim için çok önemli. Oraya hazırlanacağız. Attığım golde kaleciyi o anda net gördüm ve kilitledim." şeklinde konuştu.