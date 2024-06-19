A Milli Takım'da Abdülkerim Bardakcı'dan Samet Akaydin sözleri: Yanlışlıkla şortumu giymiş

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Gürcistan galibiyetini değerlendiren Bardakcı, "Amacımız galibiyetle başlamaktı. İyi ve faydalı bir kamp dönemiydi. İyi hazırlık maçları oynadık, sonuçları iyi olmasa da her şeyi test ettik ve gördük. Kaliteli bir kadroya sahibiz. İlk maçlar, en zor maçlar arasına girmiştir. Çok şükür galip geldik. İnşallah bunu da devam ettirmek istiyoruz. Bence dün iyi oynadık ama bazen savunmada birkaç net pozisyon verdik. Bu da maç içinde olan şeyler. Takım olarak iyi oynadığımız düşünüyorum. Tabii ki bu kadar pozisyon vermememiz lazım. Bu da bize ders olur umarım. İnşallah bundan sonraki maçlarda bu kadar pozisyon vermeyiz. Kim oynarsa oynasın fark etmiyor. Buraya en formda oyuncular geliyor. Herkes formda, Samet öyle, Merih öyle. Kim oynarsa oynasın fark etmez, değişen bir şey olmaz" diye konuştu.



Kenan Yıldız'ın attığı golün ofsayt olmasaydı maçın daha farklı bir noktaya gidebileceğini ifade eden 29 yaşındaki futbolcu, "Golü atsaydık, ofsayt olmasaydı maç farklı bir noktaya gidecekti. Gol iptal edilince ister istemez psikolojik olarak skoru korumak istiyorsun. İçeride bunu konuştuk, ikinci yarı çıktık ve bunu düzelttik. Psikolojik olarak geri çekiliyorsunuz skoru korumak için. Bu kadar topun arkasına çekilip, beklersen her an gol yeme ihtimalin oluyor ve bunu düzelttik" şeklinde konuştu.

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"Samet, Gürcistan maçında bence 10 üzerinden 10 oynadı"



Kampta Samet Akaydin'in en yakın arkadaşlarından biri olduğunu belirten başarılı savunma oyuncusu, "Samet kampta en yakınlarımdan biri, onu çok seviyorum. Dün bence 10 üzerinden 10 oynadı. Eleştiriler olması ülkemizde normal. En ufak hatada performans düşüklüğünde eleştiriler başlıyor. Samet bunun altında kalkmasını bildi. Samet mental olarak kuvvetli birisi. Bu yorumları görüyoruz ama bu seviyelerde olabilmek için mental olarak kuvvetli olman gerekiyor. Yoksa çok etkilenirsin" açıklamasında bulundu.



"Maçtan çıkınca sosyal medyada gördüm, inanmadım"



Gürcistan karşılaşmasında Samet Akaydin'in kendisinin şortuyla çıktığının hatırlatılması üzerine Abdülkerim Bardakcı, "Maçtan çıkınca sosyal medyada gördüm, inanmadım. Kendisini sordum, o da yanlışlıkla giydiğini söyledi. Maç içinde Allah’tan görmedik" dedi.



"Kariyer olarak sadece buraya odaklıyım"



Çok çalıştığını vurgulayan Bardakcı, "En başından bu yana Galatasaray’a yaptığım röportajlarda söylüyorum; çok çalışıyorum, her gün sürekli ekstralar yapıyorum, bunun da faydasını görüyorum. Kariyer olarak sadece buraya odaklıyım. Başka bir şey düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

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