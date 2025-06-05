×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

A Milli Takım'da ABD maçı mesaisi!

Güncelleme Tarihi:

#Milli Takım#Meksika#ABD
A Milli Takımda ABD maçı mesaisi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2025 18:54

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ile 7 Haziran'da Connecticut eyaletinin Hartford kentinde özel maçta karşı karşıya gelecek A Milli Takım, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hazırlıklarını sürdürüyor.

Haberin Devamı

Ay-yıldızlılar, Teknik Direktör Vincenzo Montella nezaretinde MLS ekiplerinden New England Revolution'ın tesislerinde bugün basına kapalı bir antrenman gerçekleştirdi.

Aday kadroda bulunan tüm oyuncuların katıldığı idmanda, ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve taktik çalışmalar yapıldı. Son bölümde ise çift kale taktik oyun oynandı. İdmanı TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Temel Bozbağ ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz da izledi.

Gözden KaçmasınGalalatasarayda Okan Buruk transfer için İtalyadaGalalatasaray'da Okan Buruk transfer için İtalya'da!Haberi görüntüle

A Milli Takım, yarın yerel saatle 17.15'te aynı tesiste basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla ABD ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam edecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Takım#Meksika#ABD

BAKMADAN GEÇME!