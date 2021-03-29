A Milli Takım'da 4 isim kadrodan çıkarıldı

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu üçüncü maçında Letonya'yı ağırlayacak A Milli Takım'da Kaan Ayhan, Cenk Tosun, Dorukhan Toköz ve Emre Kılınç kadrodan çıkarılırken bu oyuncuların yerine Alpaslan Öztürk, Bünyamin Balcı ve Enis Destan kadroya dahil edildi.

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