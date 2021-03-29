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GeriFutbol A Milli Takım'da 4 isim kadrodan çıkarıldı
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Futbol
Haber Giriş: 29.03.2021 - 18:27 | Son Güncelleme:

A Milli Takım'da 4 isim kadrodan çıkarıldı

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A Milli Takım'da 4 isim kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım'da Kaan Ayhan, Cenk Tosun, Dorukhan Toköz ve Emre Kılınç aday kadrodan çıkarıldı. Daha önce de İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare ve Zeki Çelik kadrodan çıkarılmıştı.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu üçüncü maçında Letonya'yı ağırlayacak A Milli Takım'da Kaan Ayhan, Cenk Tosun, Dorukhan Toköz ve Emre Kılınç kadrodan çıkarılırken bu oyuncuların yerine Alpaslan Öztürk, Bünyamin Balcı ve Enis Destan kadroya dahil edildi.

A Milli Takımda 4 isim kadrodan çıkarıldı

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