A Milli Takım'da 4-2'lik zaferi getiren operasyon!

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Türkiye, Hollanda’yı 4-2 mağlup ederken, sahneye Fransa’da oynayan dört oyuncumuz çıktı. Üç gol atan Burak Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu’na gol pası veren Umut Meraş ve görevlerini başarıyla yerine getiren Yusuf Yazıcı ile Zeki Çelik... Bu dört oyuncunun galibiyette rolleri çok büyüktü. Ama bu maça gelene kadar öyle bir zor dönem geçirmişlerdi ki, bir filme senaryo olabilecek özellikte olaylar gelişti. Şimdi gelin bu hikayeyi baştan anlatmaya başlayalım...

Dönüşte 7 gün karantina şartı konmuştu

Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP), geçtiğimiz hafta Ligue 1 ve Ligue’de forma giyen onlarca futbolcuyu ilgilendiren şok bir karar alarak, milli maçlar için Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler dışına gitmeleri gereken futbolculara, Fransa’ya dönüşlerinde Covid-19 nedeniyle 7 günlük karantina şartı getirdi. LFP yetkilileri ayrıca, bu oyuncuların kulüplerini arayıp, “Gönderip göndermeme kararı size aittir” dedi. Bu karar açıkça Lille’de oynayan Burak Yılmaz, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Le Havre’da forma giyen Umut Meraş’ın Hollanda, Norveç ve Letonya maçlarında milli formayı giyememesi anlamına geliyordu.

Lille Kulübü göndermek istemedi

Ligue 1’de şampiyonluk mücadelesi veren Lille, ‘7 günlük karantina şartı’ nedeniyle, milli maçlardan sonra 3 Nisan’da Paris Saint-Germain ile oynayacakları kritik karşılaşmada forma giyemeyecekleri için Burak, Zeki ve Yusuf’u bırakmak istemiyordu. Ama milli takımızın bu oyunculara ihtiyacı vardı... Başta Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere TFF Başkanı Nihat Özdemir ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı olmak üzere FIFA nezdinde müthiş bir kulis çalışmasına başlandı. Ama Fransızlar nuh diyor peygamber demiyordu.

Büyükelçi Musa Paris'ten Lille'e gitti

Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu da devreye girdi. Fransız hükümeti ile temasa geçildi. Her türlü garanti sunuldu. Fransızlar yumuşamaya başlamış ama yine de ‘Evet’ dememişti. Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, 225 kilometre uzaktaki Lille’e gitti. Lille Kulübü ile temaslar yapıldı ve yöneticilere şu garanti verildi: Bütün hijyen koşullarının sağlandığı özel bir uçak Lille’deki oyuncularımızı alıp İstanbul’daki milli takım kampına götürecek; maçlardan hemen sonra yine aynı uçak aynı hijyen koşullarıyla futbolcuları Lille’ e geri getirecek.

Büyükelçiden Çavuşoğlu'na mesaj

Fransızlar ‘tam hijyen ve özel uçak’ garantisini kabul edince pazar günkü Lille-Nimes maçından sonra Burak, Zeki, Yusuf ve karşılaşmasını bir gün önce oynamış olan Umut özel araçla havalimanına götürüldü ve kendilerini bekleyen uçağa bindirildi. Operasyonun tamamlanmasının ardından Büyükelçi Musa, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na şu mesajı gönderdi: “Sayın Bakanım, oyuncuları özel araçla alıp havalimanına götürdük ve uçağa bindirdik.