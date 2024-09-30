A Milli Takım'a yeni yıldız! Atakan Karazor, Almanya'yı reddedip Türkiye'yi seçti

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Sky Sport'ta yer alan habere göre, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Atakan Karazor, A Milli Futbol Takımı için oynamaya karar verdi.

Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'ın kısa süre önce Atakan ile temasa geçtiği ancak Gurbetçi yıldızın tercihinin Türk Milli Takımı olduğu kaydedildi.

TFF Yönetimi, geçtiğimiz ay Atakan Karazor'un A Milli Takım oynaması için uygunluk sağlamıştı.

Vincenzo Montella'nun davet götürmesi halinde Atakan Karazor'un hayali gerçekleşecek.

Stuttgart'ta bu sezon 8 maçta süre bulan Atakan Karazor, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

ATAKAN KARAZOR'UN KARİYERİ

Atakan Karazor, 13 Ekim 1996 yılında Almanya'nın Essen şehrinde dünyaya geldi. Orta saha pozisyonunda oynayan Türk asıllı Alman futbolcu, Bundesliga ekiplerinden VfB Stuttgart forması giyiyor.

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Üst düzey kariyerine Borussia Dortmund II'de başlayan, ardından 2. Bundesliga'da iki sezon Holstein Kiel'de oynayan Atakan Karazor, 2019 yılında Stuttgart'a katıldı ve ilk sezonunda Bundesliga'ya yükselmeyi başardı.

Transfermarkt verilerine göre Atakan Karazor'un güncel piyasa değeri 12 milyon Euro.