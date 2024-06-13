A Milli Takım'a 'Memleket İçin Söyle' sürprizi!

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“Doğa İçin Çal” projesinin yapımcısı Fırat Çavaş’ın, benzer bir konseptle kurguladığı klip, her sanatçının kendi memleketinden seslendirdiği marşın dizelerin birleştirilmesiyle oluşturuldu. Ülker tarafından, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda A Milli Takım’a destek için yapılan ve bu sene de “Memleket Kalbimde” reklam filminde kullanılan marşın seslendirildiği klibin sonunda ay-yıldızlı formalarıyla ellerini kalplerine götüren sanatçılar A Millilere destek verdi.
Memleketin yeri, kalbimizin içi... 🇹🇷♥️🤍— Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) June 10, 2024
Memleketi kalbinde taşıyanlar Almanya’da buluşuyor, Türkiye’nin dört bir yanı tek yürek destek için marşımızı söylüyor: ‘Hep seninleyiz Türkiye.’ ⚽️♥️#MemleketKalbimde @Ulker #Ülker pic.twitter.com/1vb5C1PcT4