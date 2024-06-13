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A Milli Takım'a 'Memleket İçin Söyle' sürprizi!

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#A Milli Takım#EURO 2024#Memleket İçin Söyle
A Milli Takıma Memleket İçin Söyle sürprizi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2024 19:27

Ülker, resmi sponsoru olduğu A Milli Futbol Takımı’na desteğini bu kez de tüm Türkiye’yle birlikte veriyor. Heyecanla beklenen Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi, “Hep seninleyiz Türkiye” şarkısı ülkenin dört bir yanından 35 müzisyen tarafından seslendirildi. 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Millilere destek için Ülker tarafından yaptırılan marşı, Türkiye’nin her bölgesinden seçilen sanatçılar “Memleket İçin Söyle” projesi kapsamında seslendirdi.

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“Doğa İçin Çal” projesinin yapımcısı Fırat Çavaş’ın, benzer bir konseptle kurguladığı klip, her sanatçının kendi memleketinden seslendirdiği marşın dizelerin birleştirilmesiyle oluşturuldu. Ülker tarafından, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda A Milli Takım’a destek için yapılan ve bu sene de “Memleket Kalbimde” reklam filminde kullanılan marşın seslendirildiği klibin sonunda ay-yıldızlı formalarıyla ellerini kalplerine götüren sanatçılar A Millilere destek verdi.

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#A Milli Takım#EURO 2024#Memleket İçin Söyle

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